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10:00, 3 октября 2023 года Орловцам рассказали, как правильно оформлять больничный Почти два года заболевшие люди не касаются оформления листков о нетрудоспособности.





47 % россиян никогда не брали больничный и 30% из них даже не знают как их оформить? Уже почти два года заболевшие люди практически не касаются оформления листков нетрудоспособности. Этим занимаются медики и социальные службы. О том как оформляется больничный мы поговорили с начальником управления социального страхования Отделения Социального Фонда России по Орловской области Оксаной Перемитиной.











Елена Литинская



