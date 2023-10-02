|
|понедельник 2.10.2023 23:34:52
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
22:15, 2 октября 2023 года
В Орле несовершеннолетний мотоциклист сбил женщинуСкорая увезла пострадавшую с черепно-мозговой травмой.
Фото: Всеволод Трифонов
Пару часов назад на улице Гайдара в Орле несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину. Скорая увезла ее с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов.
Очевидцы говорят, что состояние пострадавшей тяжелое. На месте работает полиция, устанавливается личность водителя. Для этого на место вызвали директора местной школы. С места ДТП мотоциклист скрылся.
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.