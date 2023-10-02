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18:30, 2 октября 2023 года На Орловщине освоили больше половины средств по нацпроекту "Здравоохранение" Речь об этом шла на оперативном совещании в областной администрации.



Фото: архив "Вести-Орел"

В регионе продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение". Сегодня его обсуждали на заседании правительства. В его рамках выделено почти 440 миллионов рублей, освоение составляет 60%. В ближайшее время планируют приобретение четырех быстровозводимых ФАПов.



Затронули и вопрос детской поликлиники в Ливнах. До конца ноября туда привезут все необходимое оборудование. Его уже закупили. Сумма составила 110 миллионов рублей. Стоимость самого контракта более – 178 миллионов рублей.





Анна Вайсергисер



