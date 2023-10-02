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19:30, 2 октября 2023 года Орловские волонтеры ищут попечителей для детдома в ЛНР Большинство здешних воспитанников – из освобожденных деревень.





Орловские волонтеры ищут тех, кто сможет взять под свое крыло Луганский детский дом "Аннушка" в городе Антрацит. Они сами помогают ему, как могут: доставляют продукты питания малышам и необходимую одежду, но справиться с протекающей кровлей им не под силу.



Здание 1938-го года постройки. Украинские власти в него не вкладывались. Ремонт крыши тормозит и преображение внутреннее, хотя активисты уже закупили линолеум, обои, мебель.



Самому младшему воспитаннику три года старшему – 14 лет. Большинство ребят попали сюда из освобожденных деревень.





Анна Вайсергисер



