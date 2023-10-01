Главная » Новости



5:00, 1 октября 2023 года В Мценском районе увековечат память Героев, погибших в годы Великой Отечественной войны Работа проходит в рамках федеральной программы.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Город Мценск в 2023 году получил субсидию в размере 329,6 тысячи рублей на увековечивание памяти павших Героев Красной Армии. На территории сквера "Вечный огонь" установят две доски из камня с именами бойцов.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", контракт с подрядчиком заключен, работы завершат 1 октября. Они проводятся в рамках федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".





Сергей Силаев



