В Мценском районе увековечат память Героев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Работа проходит в рамках федеральной программы.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Город Мценск в 2023 году получил субсидию в размере 329,6 тысячи рублей на увековечивание памяти павших Героев Красной Армии. На территории сквера "Вечный огонь" установят две доски из камня с именами бойцов.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", контракт с подрядчиком заключен, работы завершат 1 октября. Они проводятся в рамках федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".