Орловская область вошла в пятерку регионов в стране по доступности цен на отдых в санаториях
В ЦФО регион занял третье место.
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Эксперты сайта "Санатории России" представили рейтинг самых доступных здравниц страны. В центральном федеральном округе на первом месте расположилась Курская область, где два дня санаторного отдыха обойдутся в 11 420 рублей. Второе место заняла Белгородская область с показателем 11 700 рублей.
Третье место по доступности отдыха в санаториях по программе "Тур выходного дня" у Орловской области. В нашем регионе выходные в санатории обойдутся в 12 300 рублей. На четвертом и пятом местах расположилась Брянская и Костромская области соответственно.
Ранее сообщалось, что Орловская область заняла вторую строчку в России по росту спроса бронирований отелей. Регион уступил только Ингушетии.