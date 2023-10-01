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1:30, 1 октября 2023 года Ежедневная интернет-аудитория в России выросла до 100 миллионов человек За 25 лет показатель увеличился в 100 раз.



Фото их архива

Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей всемирной сети. В нашей стране один из самых доступных с точки зрения стоимости интернет в мире, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении россиян с Днем интернета.



– К концу 2024 года широкополосным доступом к интернету будут обеспечены 90% домохозяйств. К настоящему моменту почти 25 тысяч населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек обеспечены услугами передачи данных, - отметил Чернышенко.



Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года составил 12,2 триллиона рублей. Этот показатель вырос на 29% по сравнению с 2021 годом. У государства в то же время остаются масштабные планы и задачи по развитию интернет-инфраструктуры.



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Сергей Силаев



