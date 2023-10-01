Главная » Новости



10:00, 1 октября 2023 года Орловцам предложили разгадать исторический кроссворд Мероприятие пройдет в Бунинке.



Фото: портал "Культура.РФ"

В Орловской областной библиотеке имени Бунина 7 октября все желающие смогут попробовать разгадать исторический кроссворд. Мероприятие пройдет в универсальном читальном зале.



Так как 2023 год объявлен годом педагога и наставника, то и кроссворд посвятят истории образования, школы и школьным историям. Орловцы потренируют воображению и логику, проведут время наедине с историей, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Специальных исторических знаний для решения кроссворда не нужно. Необходимо владеть только школьной программой и умением мыслить логически. Для участия нужно подать заявку на сайте Бунинской библиотеки. Начало – 7 октября в 11.00.



(12+)





Сергей Силаев



