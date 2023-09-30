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14:00, 30 сентября 2023 года Журналист ГТРК "Орел" Татьяна Курбатова получила спецприз на всероссийском фестивале Творческий конкурс проходил в Тобольске.



Фото: Татьяна Курбатова

В Тюменской области состоялся десятый всероссийский фестиваль "Человек и вера". Тобольск уже во второй раз стал местом его проведения. Творческий конкурс направлен на сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций и укрепление межнациональных отношений.



Всего на фестиваль поступило более 200 работ из 63 городов страны. Это документальные фильмы, телепроекты, специальные репортажи, сюжеты и радиопередачи. Все работы оценивала отборочная комиссия, в состав которой вошли журналисты, известные режиссеры и общественные деятели.



Специальной приз от тобольской компании Татьяна Курбатова получила за прямой эфир с отцом Митрофаном, в котором шла речь о Свято-Успенском мужском монастыре, его истории, судьбе, братии и уставе.











Сергей Силаев



