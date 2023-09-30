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13:00, 30 сентября 2023 года В Орловской области намолотили четыре миллиона тонн зерна Цифры озвучил глава региона.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 29 сентября озвучил актуальные данные уборочной кампании в регионе.



– Почти завершили уборку зерновых. У нас очень хороший результат по экспорту зерна и продуктов переработки – в три раза больше уровня прошлого года на текущий момент. В этом году 138,3 тысячи тонн различных круп – хлопьев, муки, лузги, отрубей. Кроме того, по непрямому экспорту в порты Ростовской, Ленинградской областей, Краснодарского края отгружено еще 234 тысячи тонн зерна пшеницы и ячменя – это на 35% больше показателей прошлого года, - подчеркнул глава региона.



Андрей Клычков добавил, что в 2023 году орловские предприятия отгрузили 927 тонн субпродуктов и готовой мясной продукции, а также 584 тонн готовой молочной. По прямому экспорту отгружено 632 партии кормов и кормовых добавок весом 40 тонн и 15 партий готовой мясной продукции весом почти 20 тонн.





Сергей Силаев



