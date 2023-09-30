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7:00, 30 сентября 2023 года Орловщина заняла вторую строчку в России по росту спроса бронирований отелей Наш регион уступил только Ингушетии.



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Аналитики "Яндекс Путешествий" сравнили данные по бронированиям отелей осенью 2022 и 2023 годов по всей России и составили список регионов-лидеров по росту спроса. Орловская область заняла второе место.



Первое место у Ингушетии, где рост составил 200%, второе у Орловской области с показателем 100%, третье – у Республики Адыгея - 54% и у Республики Мордовия - 50%. В остальных регионах показатель вырос менее чем на 50%.





Как отмечают аналитики, фокус спроса российских туристов смещается с больших городов и популярных туристических мест к менее распространенным и новым направлениям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной атмосферой.





Сергей Силаев



