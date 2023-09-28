Главная » Новости



17:30, 28 сентября 2023 года В Орловской области прогнозируют умеренный эпидсезон по гриппу Пик болезни ожидается не раньше конца ноября.







В Орловской области активно циркулируют риновирусы, аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2, микоплазма. "Особенного" гриппа в регионе не ждут. Предварительно эпидсезон по нему прогнозируется умеренным.



Штамма коронавируса "Пирола" на Орловщине, как и в целом в России, нет, но это, как рассказала начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина, дело времени. "Пирола" заразнее «Омикрона», но протекает примерно также.





Елена Литинская



