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17:30, 28 сентября 2023 года

В Орловской области прогнозируют умеренный эпидсезон по гриппу

Пик болезни ожидается не раньше конца ноября.



В Орловской области активно циркулируют риновирусы, аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2, микоплазма. "Особенного" гриппа в регионе не ждут. Предварительно эпидсезон по нему прогнозируется умеренным.

Штамма коронавируса "Пирола" на Орловщине, как и в целом в России, нет, но это, как рассказала начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина, дело времени. "Пирола" заразнее «Омикрона», но протекает примерно также.


Елена Литинская
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