Главная » Новости



21:00, 27 сентября 2023 года В Орле назвали победителей регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества – 2023" Мероприятие прошло в областном центре компетенций.



Фото: пресс-служба областного правительства

Наставничество в России и Орловской области в частности возрождает национальный проект "Производительность труда". Поддержка этого вида деятельности является одним из приоритетов нацпроекта.



В Орловской области конкурс "Лучшие практики наставничества" проводится в третий раз по поручению губернатора Андрея Клычкова. В 2023 году представить проекты впервые смогли не только предприятия-участники нацпроекта "Производительность труда", но и пока не входящие в него компании.



По информации пресс-службы областного правительства, в 2023 году флагманами по итогам конкурса стали пять орловских организаций. Награды победителям конкурса вручил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.



– Отрадно, что количество участников по сравнению с первым конкурсом увеличилось уже в три раза. Хочу сказать спасибо вам за то, что вы возрождаете важное и полезное дело. Наставничество помогает молодым орловцам, нашим выпускникам средних учебных заведений и вузов адаптироваться к трудовой деятельности и более уверенно включаться в рабочий процесс, - отметил Вадим Тарасов.



В номинации "Профессиональное развитие молодежи" первое место заняло АО "ГМС Ливгидромаш", второе - ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". В номинации "Наставничество в социальной сфере" первое место экспертный совет отдал Мезенскому лицею, на втором месте расположилась Спортивная школа олимпийского резерва № 3, на третьем - Лицей № 22 Орла.





Сергей Силаев



