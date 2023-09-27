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16:30, 27 сентября 2023 года

Под Калининградом нашли "Аэрокобру" орловского летчика Ивана Жердева

Работа по поиску останков героя ведется и сейчас.



Под Калининградом поисковый отряд "Совесть" нашел обломки пропавшего в 1945-м году самолета Bell P-39 Airacobra, который пилотировал орловец, гвардии капитан Иван Жердев. Летчик не вернулся из боевого вылета 6 апреля 1945 года.

Иван Жердев родился в 1916-м году в деревне Боречка Орловской области. На момент пропажи без вести служил в 72-м гвардейском истребительном авиаполку 5-й гвардейской истребительной авиадивизии.

Сейчас задача поисковиков – найти и опознать останки летчика. Катапультироваться он не смог, остался в кабине. Такая работа и помогает восстанавливать биографии великих предков.
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