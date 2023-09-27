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10:45, 27 сентября 2023 года Андрей Клычков поздравил орловцев с годовщиной образования региона 27 сентября Орловская область отмечает 86-летие.





Поздравляю вас с 86-й годовщиной со дня образования Орловской области!

Пройденный Орловщиной путь – неотъемлемая часть героической летописи страны, ратного и трудового подвига народа. В этом году орловчане достойно встретили знаменательный исторический юбилей – 80-летие освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Мы остаёмся верны подвигу воинов-освободителей и заветам старших поколений, восстановивших родной Орловский край и сделавших всё для его благополучия и процветания в последующие годы: гордимся достижениями нашей промышленности и села, рекордами орловской непрерывки, успехами социально-культурного строительства, достижениями наших земляков в самых разных сферах – в государственном управлении и военном деле, в науке и медицине, в освоении космического пространства, в образовании, культуре и спорте.



На примере легендарных побед и свершений выросло новое поколение защитников Родины. Сегодня наши земляки – участники специальной военной операции – с честью и мужеством, не щадя себя отстаивают священные рубежи, свободу и независимость Отечества, сражаясь фактически против всего коллективного запада. В эти дни год назад в стране и в Орловской области проходила частичная мобилизация. По боевому приказу орловчане встали в строй, чтобы отдать долг Родине. Хочу ещё раз сказать: мы благодарны вам за яркий пример любви к Отчизне, за вашу доблесть, честь и веру в Победу! В текущем году сотни орловчан в качестве добровольцев вступили в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, подписав военный контракт, и плечом к плечу с земляками достойно продолжают дело дедов и прадедов. Отрадно отметить, что ряды добровольцев пополняются ежедневно.



Своим участием в защите Отечества, в помощи героям СВО, неустанной работой на благо Орловской области мы пишем новые страницы её истории. Ни на один день не прекращается решение важнейших задач в экономике и социальной сфере. За прошедшие годы благодаря усилиям всех ветвей и уровней власти, бизнеса, тружеников Орловщины нам удалось серьёзно укрепить хозяйственный потенциал области. Открыты новые предприятия, осуществляются крупные инвестиционные, инфраструктурные проекты. Активность жителей, общественные инициативы стали основой реализации масштабной программы благоустройства муниципальных образований, мероприятий событийного туризма, укрепления нашего статуса как литературного края. Дан старт флагманскому проекту – строительству межвузовского студенческого кампуса, который открывает новые горизонты и возможности для молодёжи, для инноваций, для всей Орловщины.



Новые планы, курс на дальнейшее развитие и повышение качества жизни поддержаны большинством жителей, что убедительно показали прошедшие выборы Губернатора Орловской области.



Благодарю всех орловчан за искренний патриотизм, созидательный труд и любовь к родному краю, стремление сделать окружающую жизнь ярче и краше.



Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов и процветания.



Победа будет за нами!



А. Е. Клычков



Губернатор Орловской области





