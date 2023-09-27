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8:30, 27 сентября 2023 года Спасатели из двух областей всю ночь искали заблудившихся орловцев На Орловщине потерялись очередные грибники.



Фото: архив "Вести-Орел"

26 сентября в седьмом часу вечера на телефон спасателей позвонили мужчина и женщина. Они рассказали, что ушли по грибы в лес возле поселка Еленка и заблудились. Грибники рассказали, что возможно уже находятся в Калужской области.



Орловские спасатели установили взаимодействие с коллегами. Также грибников искали полицейские и волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Именно последние и нашли потерявшихся. Они пробыли в лесу всю ночь, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артем Ежаков



