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8:17, 27 сентября 2023 года Орловская область отмечает годовщину образования Региону исполнилось 86 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

27 сентября Орловская область отмечает 86-летие. Регион был образован Постановлением ЦИК СССР путем выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей.



Ранее в состав нашего региона входили Брянск, Елец и еще 59 районов. Во время оккупации Орла функции областного центра исполнял Елец.

В 1944 году ряд районов Орловщины передали в состав вновь образуемых Брянской и Калужской областей.



Окончательно регион сформировался в 1954 году, когда ряд районов области и Елец отошли к Липецкой области.





Артем Ежаков



