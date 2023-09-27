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13:00, 27 сентября 2023 года Орловцы отправили картофель, морковь и лук бойцам СВО Продовольствие выросло на местных огородах.







Для помощи участникам специальной военной операции объединились активисты "Народного фронта" и волонтеры из Глазуновского района. Вместе с жителями соседних муниципальных образований неравнодушные орловцы собрали груз и отправили его бойцам.



В машину загрузили лук, морковь и картофель. Овощи выросли на орловских огородах, помог и местный фермер. Сейчас участникам СВО необходимы печи.



– Стало холодно. Режем газовые баллоны, собираем. Если у кого-то есть возможность помочь нам с газовыми баллонами, будем очень благодарны. За прошлый год изготовлено около 650 печей, их требуется больше, - отметил глава КФХ Геннадий Астахов.





Сергей Силаев



