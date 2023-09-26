вторник 26.09.2023 21:33:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:30, 26 сентября 2023 года

Орловская область поучаствует в международной выставке-форуме "Россия"

Экспозиция откроется в первых числах ноября.

Фото: пресс-служба правительства региона

Орловский регион активно готовится к участию – гостям столичного форума будет представлена аутентичность Орловщины. В области проходят различные мероприятия: литературные, кинематографические фестивали, православные, гастрономические и спортивные праздники. Также в регионе есть байдарочный порт, многочисленные музеи и национальный парк "Орловское полесье", где представлена самая большая популяция зубров, занесенных в Красную книгу. Символ "Полесья" и будет встречать гостей столичной выставки.

На шести плазменных панелях от Орловской области можно будет познакомиться с богатой историей края, его традициями и уникальными ремеслами. А на большой интерактивной доске представят достижения региона в настоящее время, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выставка откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Участие примут все регионы России.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.