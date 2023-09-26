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20:30, 26 сентября 2023 года Орловская область поучаствует в международной выставке-форуме "Россия" Экспозиция откроется в первых числах ноября.



Фото: пресс-служба правительства региона

Орловский регион активно готовится к участию – гостям столичного форума будет представлена аутентичность Орловщины. В области проходят различные мероприятия: литературные, кинематографические фестивали, православные, гастрономические и спортивные праздники. Также в регионе есть байдарочный порт, многочисленные музеи и национальный парк "Орловское полесье", где представлена самая большая популяция зубров, занесенных в Красную книгу. Символ "Полесья" и будет встречать гостей столичной выставки.



На шести плазменных панелях от Орловской области можно будет познакомиться с богатой историей края, его традициями и уникальными ремеслами. А на большой интерактивной доске представят достижения региона в настоящее время, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Выставка откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Участие примут все регионы России.





Сергей Силаев



