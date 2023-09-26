В Орле задержали молодого человека, пытавшегося в выходной попасть в университет
С орловцем разбираются полицейские.
Фото: архив "Вести-Орел"
На выходных орловские росгвардейцы задержали в Советском районе областной столицы 25-летнего молодого человека. Он пытался попасть в университет и ногами бил по входным дверям учебного заведения. По поведению и внешним признакам орловец был в неадекватном состоянии.
Как сообщили в Росгвардии, инцидент случился в районе девяти вечера. Задержанного передали полицейским. Выяснилось, что ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной ответственности.