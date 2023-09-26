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18:00, 26 сентября 2023 года В Орле задержали молодого человека, пытавшегося в выходной попасть в университет С орловцем разбираются полицейские.



Фото: архив "Вести-Орел"

На выходных орловские росгвардейцы задержали в Советском районе областной столицы 25-летнего молодого человека. Он пытался попасть в университет и ногами бил по входным дверям учебного заведения. По поведению и внешним признакам орловец был в неадекватном состоянии.



Как сообщили в Росгвардии, инцидент случился в районе девяти вечера. Задержанного передали полицейским. Выяснилось, что ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной ответственности.





Артем Ежаков



