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13:30, 26 сентября 2023 года В Орловской области вырастут зарплаты медиков и педагогов Средства уже заложены в региональном бюджете будущего года.





Зарплаты орловских медиков и учителей станут больше. Об этом в интервью "Вестям" рассказал и.о. заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

"Заработная плата работников социальной сферы – здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры – она привязана к средней по региону. А средняя по региону у нас растет гораздо большими темпами, чем инфляция. Мы сейчас наблюдаем устойчивый рост реальной заработной платы, соответственно темп роста зарплаты соцсферы больше, нежели инфляция", – заявил Тарасов.





