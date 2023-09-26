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12:30, 26 сентября 2023 года Орловская прокуратура организовала горячую линию по вопросам медобеспечения детей-инвалидов Она проходит по 30 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

По 30 октября в органах орловской прокуратуры области работает горячая линия по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.



Информацию о нарушениях можно сообщить по телефонам:



• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;



• 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Маргарита Викторовна Баранчикова;



• 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры области.





Артем Ежаков



