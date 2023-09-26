Главная » Новости



8:00, 26 сентября 2023 года Орловцам предложили разбить копилки с монетами В регионе пройдет "монетная неделя".



Фото из архива

Акция организована для тех, кто не использует металлические деньги, складывает монеты дома и забывает про них. Так могут накопиться крупные суммы, которые выпадают из оборота.



Как пояснили в Орловском отделении Банка России, во время "монетной недели" можно без комиссии обменять копейки и металлические рубли на банкноты. Также есть возможность перевести мелкие деньги на счет или благотворительность. Перед походом в банк нужно заранее рассортировать монеты по номиналам. Это сократит время на прием.



– Монеты имеют важное значение в денежном обороте. В них нуждаются многие торговые сети и поставщики. Когда металлические деньги не возвращаются в оборот, приходится чеканить новые. Это значит, что увеличиваются расходы на их производство. "Монетная неделя" позволяет вернуть монеты в оборот и сократить затраты. И это отличная возможность для граждан оптимизировать свой бюджет или оказать помощь нуждающимся, - пояснила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Банка России по Орловской области Алла Верижникова.





Сергей Силаев



