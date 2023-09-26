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1:30, 26 сентября 2023 года

Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

Об этом сообщили в Минтруде.

Фото из архива

В 2024 пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%, а средний размер страховой выплаты по старости у неработающих граждан будет равняться 23,4 тысячи рублей, сообщили "Российской газете" в Минтруде. Проект бюджета Социального фонда РФ на 2024-2026 годы с корректировками в минувшую пятницу рассмотрело правительство.

Как пояснил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, 27-28 сентября проект бюджета поступит на рассмотрение депутатов. В первоначальной версии проекта бюджета Соцфонда значилось, что размер страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января должен составить, 5,3%, в 2025-2026 годах с 1 февраля - 4,0%. Корректировка страховых пенсий будет осуществляться в 2025-2026 годах и с 1 апреля на 3,8% и 2,8% соответственно.

В 2023 году рост составит 4%, прежде всего за счет роста заработных плат. В реальном выражении мы ожидаем рост на уровне 6,2%. В дальнейшем ожидаем стабильный рост со средним темпом 2,8% в год, - пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников.


Сергей Силаев
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