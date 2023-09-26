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7:00, 26 сентября 2023 года В Орловской области стартовала профилактическая акция "Безопасное жилье" Она будет проходить с 25 сентября по 25 октября.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Основные цели акции – привлечение внимания граждан к проблеме обеспечения пожарной безопасности, уменьшение материальных и социальных потерь, проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности.



С наступлением осенне-зимнего периода количество пожаров увеличивается. Их основной причиной является человеческий фактор: люди перегружают электросети, не следят за электрооборудованием, не меняют ветхую электропроводку, не ремонтируют печное отопление, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. В акции участвуют сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области, органы местного самоуправления, социальной защиты, полиции, добровольные пожарные и волонтеры.



– В период проведения акции основной упор в работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сделан на проведение разъяснительно-профилактической работы с различными категориями населения и информирование жителей о мерах пожарной безопасности. Данная работа проводится не только по месту жительства, но и в учреждениях, организациях и на транспорте, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Силаев



