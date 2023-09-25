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12:00, 25 сентября 2023 года В Орле возбудили административное дело по факту срыва графика ремонта улицы Космонавтов Работы на объекте должны были завершить до 31 июля.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении гендиректора ООО "Дорстрой 57". Ему вменяют ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ: "Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика)". Об этом 25 сентября сообщили в ведомстве.



Речь идет об улице Космонавтов. Работы на объекте должны были завершить до 31 июля.





