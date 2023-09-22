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21:21, 22 сентября 2023 года В Орловской области на карантин ушли 17 классов Полностью закрыта одна школа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Из-за COVID-19 масочный режим возобновили в медучреждениях Псковской, Тульской, Саратовской областей и еще четырех регионов. Врачи рекомендуют орловцам при посещении поликлиник надевать маски.



Как сообщил в рамках прямого эфира губернатор Андрей Клычков, в регионе есть вакцины от COVID-19. Они проходят согласование с министерством на использование. Также глава региона отметил, что в регионе большой объем вызовов врачей по заболеванию гриппом.



Зарегистрировано более пяти тысяч случаев заболевания вирусными инфекциями. В регионе 17 классов ушли на карантин, полностью закрыта одна школа.





