В Орловской области на карантин ушли 17 классов

Из-за COVID-19 масочный режим возобновили в медучреждениях Псковской, Тульской, Саратовской областей и еще четырех регионов. Врачи рекомендуют орловцам при посещении поликлиник надевать маски.
Как сообщил в рамках прямого эфира губернатор Андрей Клычков, в регионе есть вакцины от COVID-19. Они проходят согласование с министерством на использование. Также глава региона отметил, что в регионе большой объем вызовов врачей по заболеванию гриппом.
Зарегистрировано более пяти тысяч случаев заболевания вирусными инфекциями. В регионе 17 классов ушли на карантин, полностью закрыта одна школа.