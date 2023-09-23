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23:00, 22 сентября 2023 года Орловцы могут поддержать достижения региона Голосование по проекту "Достижения.рф" идет до 31 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

До 31 октября продолжается голосование за достижения Орловской области в рамках всероссийского проекта "Достижения.рф". Он идет в рамках подготовки международной выставки-форума "Россия". Она пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Свою экспозицию представит и Орловщина.



В голосовании участвуют 17 достижений Орловщины. Сейчас среди них лидирует проект "Тропа героев". Полный список достижений и инструкция по голосованию размещена на портале правительства Орловской области.





