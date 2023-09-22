Об истории воинских мемориалов в Орловской области расскажут информационные таблички
Соответствующий законопроект поддержали в ходе сессии областного совета 22 сентября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны будут иметь информационные надписи, обозначения и графические идентификаторы. Этот законопроект поддержали в ходе сессии областного совета 22 сентября, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.
По словам зампреда областного совета Олега Кошелева, такая мера сделает более доступной информацию о памятном месте и расширит область ее распространения.