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19:28, 22 сентября 2023 года Орловские борцы завоевали 32 медали на кубке губернатора Соревнования прошли в областной столице.



Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле состоялся кубок губернатора по вольной борьбе, соревнования проходили в течение двух дней в спорткомплексе "ГРИНН". На ковер вышли порядка 370 человек.



В соревнованиях поучаствовали спортсмены из Орловской, Московской, Брянской, Смоленской, Воронежской, Липецкой, Тульской областей и других регионов. Награды разыграли в трех возрастных и 35 весовых категориях, сообщили в пресс-службе областного правительства.



По итогам соревнований у Орловской области в копилке семь золотых, шесть серебряных и девятнадцать бронзовых медалей. Наши спортсмены заняли второе общекомандное место. Победителями стали Марат Акопян, Иван Серегин, Лев Анисимов, Александр Никольский, Егор Богунов, Ярослав Волобуев, Илья Шавлаков.





Сергей Силаев



