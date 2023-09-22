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16:30, 22 сентября 2023 года В 2024-м году в Железнодорожном районе Орла обустроят семь контейнерных площадок Информация прозвучала на заседании депутатской группы.



Фото: архив "Вести-Орел"

В следующем году в Железнодорожном районе Орла комплексно обустроят семь контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Сейчас в районе обустроены две контейнерные площадки. В этом году здесь планируют отремонтировать еще шесть и создать участок для крупногабаритных отходов.



Также депутаты рекомендовали мэрии рассмотреть вопрос ремонта подъездов к контейнерным площадкам Железнодорожного района в рамках ремонта улично-дорожной сети.





Артем Ежаков



