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10:10, 22 сентября 2023 года В Орле ограничили движение по улице Городской до Нового года Меры введены на одном из участков из-за ремонтных работ.



Фото из архива

В Орле по улице Городской на участке от улицы Линейной до улицы Пойменной ограничено движение машин до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на участке будет работать техника, мешающая проезду автомобилей.





Сергей Силаев



