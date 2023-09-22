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11:00, 22 сентября 2023 года Стая бродячих собак держит в страхе жителей Северного микрорайона Орла В соцсетях появилось видео, где животные атакуют припаркованную машину







В социальных сетях завирусилось видео, где шесть собак атаковали припаркованный автомобиль. Местные жители боялись подойти.



В итоге иномарке был нанесен существенный ущерб. В комментариях пишут, что причиной стала охота на кота, который спрятался под машиной. Все попало в объектив камеры ранним утром, у владельца теперь есть доказательство беспредела, чтобы предоставить видеоматериалы в страховую компанию.





Сергей Силаев



