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8:00, 22 сентября 2023 года Орловские грибники вернулись из леса с ружьем Находку супруги отнесли в Росгвардию.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мценские грибники принесли орловским росгвардейцам ружье. Оружие супруги нашли в лесу возле деревни Брагино во время "тихой охоты". Находка лежала в разобранном виде в чехле. После проведения экспертизы бдительным орловцам выплатят вознаграждение.



Как сообщили в Росгвардии, в 2023-м году по программе возмездной сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов орловцы сдали 36 единиц оружия, 155 патронов и 1 снаряд времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения превысила 190 тысяч рублей.





Артем Ежаков



