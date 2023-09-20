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15:30, 20 сентября 2023 года В Орле Нобелевский лауреат оценил научный потенциал студентов и аспирантов На базе ОГУ стартовал научный форум.



Фото: Мария Семак

В научном форуме "Наука будущего – наука молодых", который проходит на базе Орловского государственного университета 20-23 сентября, принимают участие студенты и аспиранты из ведущих вузов и научных организаций, получатели грантов президента. На открытии по видеосвязи выступили губернатор Орловской области Андрей Клычков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.



С молодежью пообщаются именитые ученые, в том числе Нобелевский лауреат Евгений Розанов. Он получил премию в 2007 году в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата. Также Евгений Розанов является руководителем группы по исследованию климата в обсерватории Давоса.



– Надо сказать, что представленные постеры студентами, они только немного хуже, чем у аспирантов. Это наш потенциал, который нужно развивать и поддерживать, - отметил Евгений Розанов.



Ребята смогут представить свои разработки и идеи экспертам. Одна из основных тем форума – результаты работы лабораторий, созданных по программе мегагрантов. Всего запланировано 50 мероприятий – семинары, дискуссии и мастер-классы.











Сергей Силаев



