Орловская область вошла в двадцатку самых спортивных регионов страны
Регион набрал 77,6 балла из 100.
Фото: скриншот РИА Рейтинг
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг областей России по приверженности населения здоровому образу жизни. Субъекты страны сравнивались по показателям, которые характеризуют потребление алкоголя, табачных изделий, занятие спортом и условия труда.
Орловская область набрала 77,6 балла из 100 возможных. Такой показатель соответствует 19 месту по России. По сравнению с прошлым годом регион набрал 4,4 балла. В лидеры рейтинга традиционно вошли представители Северного Кавказа и юга России.