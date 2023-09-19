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19:15, 19 сентября 2023 года

Орловские юнармейцы и реконструкторы прошли маршем по площади Ленина

Торжественное шествие было посвящено параду партизан в Орле в 1943-м году.



80 лет назад решением верховного главнокомандующего в Орле чествовали героев партизанского движения, внесших огромный вклад в победу на Курской дуге, в освобождение Орловщины и Брянска. В параде 1943-го года участие приняли почти все партизанские формирования, действовавшие на временно оккупированной территории СССР.

Памятную дату отметили масштабным парадом современных реконструкторов, юнармейских отрядов и участников "Бригады Катукова". Также сегодня на улице Ленина была открыта выставка (0+), посвященная боевой деятельности подпольщиков.


Игорь Свеженцев
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