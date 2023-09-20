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1:30, 20 сентября 2023 года

Орловцы в 2023 году 65 раз пожаловались на шум

Обращения получил Роспотребнадзор.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

За первое полугодие 2023 года в управления Роспотребнадзора по Орловской области поступило 65 обращения о неудовлетворительных условиях проживания, связанных с воздействием шума. Специалисты ведомства проводят измерение уровня шума после обращений орловцев.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора, различают внешний и внутренний шум. В первую группу входит транспорт, объекты производства работ, системы вентиляции, промышленные предприятия, а во вторую – инженерно-технологическое оборудование, лифты, мусоропроводы трансформаторные подстанции, технологические процессы.

В ведомстве напомнили, что вопросы соблюдения правил совместного проживания, неадекватное поведение граждан, проведение работ, создающих шум и иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан, регулируются законом Орловской области. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.


Сергей Силаев
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