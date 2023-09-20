В России за неделю на 48% увеличилась заболеваемость COVID-19
Такие данные предоставил оперштаб.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обнародовал данные по заболеваемости коронавирусом с 11 по 17 сентября 2023 года. Показатель вырос на 48% и составил 8,2 на 100 тысяч человек.
– Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране, - сообщили в оперштабе.
Напомним, в Орловской области не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом "пирола". Однако кривая заболеваемости простудой на Орловщине ползет вверх.