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8:00, 20 сентября 2023 года Орловчанка Алевтина Бречкина вышла в финал всероссийского конкурса "Флагманы образования" Участие в дистанционном этапе приняли почти 35 тысяч человек.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Студентка Орловского государственного университета Алевтина Бречкина представит регион в финале профессионального конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Финал пройдет в ноябре, студентов ждут командные и индивидуальные этапы.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в программе – дискуссионные площадки, круглые столы, творческие мастерские и многое другое. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверит знания, повысить квалификацию и войти в кадровый резерв системы образования РФ.





Сергей Силаев



