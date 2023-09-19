Почти 1000 безработным орловцам оказали услуги по социальной адаптации
Такое количество человек получило помощь с начала 2023 года.
Фото: департамент соцзащиты Орловской области
Услуги по социальной адаптации и психологической поддержке с начала 2023 года в Орловской области получили более 920 безработных человек. Из них более 220 нашли работу, еще около 240 согласились пройти профессиональное обучение и получили направление на учебу.
Психологические тренинги запланированы на сентябрь. Они пройдут в трех районах Орла. В Северном – 21 сентября, в Советском – 26 сентября, в Заводском – 28 сентября. В основном за услугой обращаются безработные, которые потеряли мотивацию к трудоустройству и не хотят менять профессию на более востребованную, сообщили в пресс-службе областного правительства.