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15:00, 19 сентября 2023 года Почти 1000 безработным орловцам оказали услуги по социальной адаптации Такое количество человек получило помощь с начала 2023 года.



Фото: департамент соцзащиты Орловской области

Услуги по социальной адаптации и психологической поддержке с начала 2023 года в Орловской области получили более 920 безработных человек. Из них более 220 нашли работу, еще около 240 согласились пройти профессиональное обучение и получили направление на учебу.



Психологические тренинги запланированы на сентябрь. Они пройдут в трех районах Орла. В Северном – 21 сентября, в Советском – 26 сентября, в Заводском – 28 сентября. В основном за услугой обращаются безработные, которые потеряли мотивацию к трудоустройству и не хотят менять профессию на более востребованную, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



