Орловские велогонщики привезли награды с чемпионата России
Соревнования проходили в Грозном.
Фото: "ProSport57"
Велогонщики из Орловской области завоевали награды на чемпионате России и всероссийских соревнованиях многодневной велогонки "Дружка народов Северного Кавказа". На старт вышли более 100 спортсменов из России, Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, победителей и призеров определили среди юниоров и мужчин. Орловские велогонщики завоевали четыре медали, одна из которых – золотая. Золото получил Владислав Гутовский, Никита Беляков – серебро и бронзу, Иван Меньшов – бронзу. Еще один орловец Артем Гомозков, представляющий Санкт-Петербург, стал третьим.