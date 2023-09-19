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9:00, 19 сентября 2023 года Орловские велогонщики привезли награды с чемпионата России Соревнования проходили в Грозном.



Фото: "ProSport57"

Велогонщики из Орловской области завоевали награды на чемпионате России и всероссийских соревнованиях многодневной велогонки "Дружка народов Северного Кавказа". На старт вышли более 100 спортсменов из России, Республики Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратов.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, победителей и призеров определили среди юниоров и мужчин. Орловские велогонщики завоевали четыре медали, одна из которых – золотая. Золото получил Владислав Гутовский, Никита Беляков – серебро и бронзу, Иван Меньшов – бронзу. Еще один орловец Артем Гомозков, представляющий Санкт-Петербург, стал третьим.





Сергей Силаев



