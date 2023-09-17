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5:00, 17 сентября 2023 года В Кромах открылась выставка орловских художников На картины можно взглянуть до 15 октября.



Фото: соцсети Андрея Усикова

В поселке городского типа Кромы 15 сентября открылась выставка произведений местных художников. Экспозиция под названием "Победа" посвящена освобождению Орла и области от фашистских захватчиков.



Глава Кромского района Андрей Усиков рассказал в социальных сетях, что на выставке представлены произведения в направлениях живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Презентацию выставки провел заслуженный художник России Анатолий Костяников.



Посетить экспозицию можно в районном центре культуры и досуга с 15 сентября по 15 октября.



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Сергей Силаев



