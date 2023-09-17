В Кромах открылась выставка орловских художников

В поселке городского типа Кромы 15 сентября открылась выставка произведений местных художников. Экспозиция под названием "Победа" посвящена освобождению Орла и области от фашистских захватчиков.
Глава Кромского района Андрей Усиков рассказал в социальных сетях, что на выставке представлены произведения в направлениях живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Презентацию выставки провел заслуженный художник России Анатолий Костяников.
Посетить экспозицию можно в районном центре культуры и досуга с 15 сентября по 15 октября.