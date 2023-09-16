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16:00, 16 сентября 2023 года Орловцам напомнили о дате окончания приема заявлений на пособие к учебному году Единовременную выплату могут получить многодетные семьи.



Фото из архива

Обратиться за назначением выплаты можно в отдел социальной защиты или в многофункциональный центр. Прием заявлений на единовременное пособие к новому учебному году от многодетных семей заканчивается 30 сентября.



Департамент социальной защиты Орловской области сообщил, что пособие выплачивается на каждого ребенка, который обучается в общеобразовательной организации. Для подачи заявления необходим паспорт, сведения о банковском счете и справка об обучении.





Сергей Силаев



