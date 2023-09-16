Орловцам напомнили о дате окончания приема заявлений на пособие к учебному году
Единовременную выплату могут получить многодетные семьи.
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Обратиться за назначением выплаты можно в отдел социальной защиты или в многофункциональный центр. Прием заявлений на единовременное пособие к новому учебному году от многодетных семей заканчивается 30 сентября.
Департамент социальной защиты Орловской областисообщил, что пособие выплачивается на каждого ребенка, который обучается в общеобразовательной организации. Для подачи заявления необходим паспорт, сведения о банковском счете и справка об обучении.