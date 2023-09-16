Поликлинику Колпнянской ЦРБ планируют отремонтировать в конце ноября
Работы проводятся в здании с февраля.
Фото: соцсети Виктора Громова
Сейчас на объекте трудятся 16 человек. Большая часть общестроительных работ выполнена. Сейчас представители подрядной организации шпаклюют стены и потолки, обустраивают полы и ремонтируют входные группы.
Как рассказалглава Колпнянского района Виктор Громов в социальных сетях, одновременно ведутся работу по монтажу освещения и прокладке труб. Срок окончания работ по контракту – 24 ноября 2023 года.