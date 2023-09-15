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15:32, 15 сентября 2023 года В Орле прошла торжественная церемония вступления Андрея Клычкова в должность губернатора Мероприятие прошло в академическом театре имени Тургенева





Сегодня, 15 сентября, Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области. В Орловском государственном академическом театре глава региона выступил перед гостями.



Андрей Клычков поблагодарил избирателей за доверие и отметил, что орловцы своим активным голосованием сказали веское слово народной поддержки курса преобразований в регионе на нынешнем историческом рубеже.



– Люди голосовали не за красивые лозунги и призывы, а в поддержку того, что они видели вокруг себя все эти годы – за реальные изменения, которые улучшают их жизнь и придают необходимую динамику темпам роста и развития региона, - обратился к присутствующим Андрей Клычков.















Сергей Силаев



