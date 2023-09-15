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9:30, 15 сентября 2023 года Орловский ветеран отметил 102-й День рождения Поздравления принимал Александр Семенович Зотов.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Ветерану Великой Отечественной войны Александру Семеновичу Зотову исполнилось 102 года. Его поздравили начальник теруправления по Заводскому району Орла Маргарита Деркач и начальник управления соцподдержки населения администрации города Алла Шайкина.



– Наш дорогой Александр Семенович! Позвольте поздравить Вас с Днем рождения! Пожелать крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и оптимизма, заботы и любви близких людей. Вы многое сделали для того, чтобы у нас было светлое будущее, - поздравила ветерана Маргарита Деркач.



Александр Семенович – бодрый и общительный ветеран. Гостьи услышали рассказ о военных годах, сообщили в пресс-службе мэрии.





Сергей Силаев



