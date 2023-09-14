четверг 14.09.2023 19:24:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:30, 14 сентября 2023 года

Саперы получили гуманитарную помощь от орловцев

Посылку привезли бойцам 13 сентября.

Фото: Сергей Лежнев

Гуманитарную помощь от Орловщины доставили руководитель департамента финансов Елена Сапожникова и глава департамента экономического развития Сергей Антонцев. Бойцам СВО направили подавитель БПЛА, дизельные генераторы, приборы ночного видения, рации, газовые баллоны. Также в посылку вошли запчасти и инструменты, продукты, белье.

Боевая работа наших героев – крайне непростая, сопряженная с огромным риском для жизни. Но мы можем и делаем их боевые будни чуть теплее, а выполнение поставленных задач – эффективнее и быстрее. В таком ключе продолжим работать и дальше. За нами – Победа, - написал губернатор Андрей Клычков в соцсетях.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.