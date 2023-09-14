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18:30, 14 сентября 2023 года Саперы получили гуманитарную помощь от орловцев Посылку привезли бойцам 13 сентября.



Фото: Сергей Лежнев

Гуманитарную помощь от Орловщины доставили руководитель департамента финансов Елена Сапожникова и глава департамента экономического развития Сергей Антонцев. Бойцам СВО направили подавитель БПЛА, дизельные генераторы, приборы ночного видения, рации, газовые баллоны. Также в посылку вошли запчасти и инструменты, продукты, белье.



– Боевая работа наших героев – крайне непростая, сопряженная с огромным риском для жизни. Но мы можем и делаем их боевые будни чуть теплее, а выполнение поставленных задач – эффективнее и быстрее. В таком ключе продолжим работать и дальше. За нами – Победа, - написал губернатор Андрей Клычков в соцсетях.





Сергей Силаев



