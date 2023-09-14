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12:30, 14 сентября 2023 года

Замдиректора орловского ТФОМС рассказала о показаниях к бесплатной коррекции зрения

Также Наталья Каверина объяснила, какие исследования входят в программу диспансеризации, как организовать сопровождение пожилых людей по ОМС и что делать владельцам полисов, выданных закрытыми компаниями.


При направлении на диспансеризацию врач-терапевт должен назначить все исследования, закрепленные в приказе Минздрава России 404н. Они зависят от пола и возраста пациента.

Эти исследования включены в первый этап диспансеризации. Если по их итогам у врача возникают подозрения, он может назначить второй этап диспансеризации с дополнительными исследованиями.

В случае затруднения установления диагноза при глазных заболеваниях офтальмолог должен направить пациента на консультацию в областную клиническую больницу. Врач может назначить дообследование и предложить стационарное лечение.

По полису ОМС можно пройти оперативную – в том числе лазерную - коррекцию зрения. Она проводится только при патологиях роговицы или последствиях ее травмирования, а также при невозможности коррекции патологии с помощью очков. Вид и метод коррекции зрения определяет врач. Если пациент хочет просто избавиться от очков, то контактная и лазерная коррекция зрения проводится за собственный счет.

Также Наталья Каверина рассказала, что если орловец имеет пластиковый полис ОМС, выданный "ВТБ Медицинское страхование" или "Спасские ворота-М", то в первом случае за актуализацией сведений надо обратиться в "СОГАЗ-Мед", а во втором случае нужно обратиться на горячую линию Фонда ОМС, чтобы уточнить название страховой компании, куда также нужно обратиться за актуализацией.
 



Елена Литинская
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