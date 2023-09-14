четверг 14.09.2023 01:55:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

1:30, 14 сентября 2023 года

Вклады орловцев в банках подросли на 15%

На счетах у кредитных организаций находится порядка 117 миллиардов рублей.

Фото: архив

По состоянию на 1 июля 2023 года у жителей региона на счетах в банках хранилось 117 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 миллиардов.

Хранить сбережения жители региона предпочитают в рублях. Валютные вклады составляют всего 3% от общего объема сбережений. Об этом рассказали в пресс-службе орловского отделения Банка России.

Банковские вклады по-прежнему являются одним из популярных способов накопления сбережений. В этом случае человек получает гарантированный, известный заранее процент. Деньги в любом из банков застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей. Если банк на участвует в системе страхования вкладов, то ему запрещено привлекать деньги граждан, – рассказала начальник экономического отдела реготделения Банка России Наталья Киселева.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.