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1:30, 14 сентября 2023 года Вклады орловцев в банках подросли на 15% На счетах у кредитных организаций находится порядка 117 миллиардов рублей.



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По состоянию на 1 июля 2023 года у жителей региона на счетах в банках хранилось 117 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 миллиардов.



Хранить сбережения жители региона предпочитают в рублях. Валютные вклады составляют всего 3% от общего объема сбережений. Об этом рассказали в пресс-службе орловского отделения Банка России.



– Банковские вклады по-прежнему являются одним из популярных способов накопления сбережений. В этом случае человек получает гарантированный, известный заранее процент. Деньги в любом из банков застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей. Если банк на участвует в системе страхования вкладов, то ему запрещено привлекать деньги граждан, – рассказала начальник экономического отдела реготделения Банка России Наталья Киселева.





Сергей Силаев



